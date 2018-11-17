Fatih'te Ev Yangını

- Olay yerinden görüntüler - Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) – Fatih'te bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yangın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ali Naki Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydan geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle dumanlar apartmanı sardı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.