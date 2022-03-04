FATİH'TE EŞYALARINI EVDEN SOKAĞA FIRLATTI - Haberler

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FATİH'TE EŞYALARINI EVDEN SOKAĞA FIRLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te evinin altındaki restoranın tabelasının üstüne çıkan kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı.

FATİH'te evinin altındaki restoranın tabelasının üstüne çıkan kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı. Kadın polis tarafından ikna edilip, polis merkezine götürüldü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocamustafapaşa'da, geçen hafta meydana gelen olayda, evinin penceresinden çıkan kadın, alttaki restoranın tabelası üstünde durarak bağırdı. Pencereden eve tekrar giren kadın, eşyalarını sokağa atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu aşağıya indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FATİH'TE EŞYALARINI EVDEN SOKAĞA FIRLATTI

FATİH'TE EŞYALARINI EVDEN SOKAĞA FIRLATTI

FATİH'TE EŞYALARINI EVDEN SOKAĞA FIRLATTI

FATİH'TE EŞYALARINI EVDEN SOKAĞA FIRLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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