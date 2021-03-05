FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

05.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:35

Fatih'te akraba olan iki esnaf arasında müşteri alma kavgası çıktı.

Fatih'te akraba olan iki esnaf arasında müşteri alma kavgası çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldı. Olay sonrası saldırganın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Hacı Küçük Cami Sokak'ta bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer I. ismindeki bir kişi akrabası olan bir kişi ile iş hanında tartışmaya başladı. Başlayan sözlü tartışma sokağa taştı. Sokakta bulunan esnafın dahil olduğu kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi, Muzaffer I.'yı silahla yaralanarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan kavganın kargaşa anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaçtığı kalabalık bir grubun kaçtığı kişiyi kovaladığı görüldü. Polis ekipleri silahlı kavgaya karışan ve bir akrabasını yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Sedat Kapurtu Müslüm Gürses Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FATİH'TE ESNAF AKRABASINI SİLAHLA YARALAYAN KİŞİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:35:21. #1.16#
title