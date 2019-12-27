FATİH'TE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

27.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:37

FATİH'te kendisini aldattığından şüphelendiği iddiasıyla eşi Şener Akyurt 'u (49) silahla öldüren tutuklu sanık Temel Akyurt (51) "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Temel Akyurt getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Temel Akyurt ile öldürülen eş Şener Akyurt'un olay günü aralarında nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandığı ve tartışmanın devamında sanığın evde bulundurduğu ruhsatsız silah ile eşi Şener Akyurt'a ateş edildiği belirtildi. Mütalaada, adli tıp raporuna göre Şener Akyurt'un ölümünün ateşli silah yaralanması olduğu kaydedildi. Sanık Temel Akyurt'un üzerine atılı eşe karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği kaydedilen mütalaada sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütalaada ayrıca sanık Temel Akyurt hakkında "Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Sanık Temel Akyurt ve eşi Şener Akyurt arasında çeşitli kavgaların yaşandığını belirten sanık avukatı Abdülvahit Bayrakçı, "Müvekkilde zaman zaman psikolojik problemler baş göstermiş. Eylemi inkar etmemekle birlikte rahatsızlığının olduğunu ve bu nedenle haksız tahrik altında bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Müvekkilin ruhsal hastalığına dair bir hastaneye sevki ile rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Duruşma savcının vermiş olduğu mütalaa gözümüzden kaçmıştır. Bu nedenle mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz" dedi.

RAPOR TALEBİ REDDEDİLDİMahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için yapılan süre talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme, sanığın beyanlarında eylemini etkileyecek ruhsal durumu olduğuna dair bilgi vermediği ve dosyaya yansıyan herhangi bir belgenin olmaması nedeniyle oy çokluğuyla reddine hükmetti.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI: SANIK ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Sanığın ruhsal problemleri etkisi altında suç işlediğine dair herhangi bir veri yoktur. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek bir durumda söz konusu değildir. Sanığın indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye belirtti.Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Temel Akyurt, "Son sözüm yoktur" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, sanık Temel Akyurt'u "Kasten öldürme" suçunu işlediğini sabit gördüğünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın mahkemedeki tutum ve davranışlarını indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, sanık Temel Akyurt'a " Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis cezası ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih'te 16 Haziran 2019 tarihinde Şener Akyurt(49)'un silahla öldürülmesi sonucunda, şüpheli eşi Temel Akyurt'un Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tabanca ile teslim olduğu anlatılıyordu. Şüpheli Temel Akyurt'un alınan ifadesinde, çalıştığı iş yeriyle sorunları olduğu ve eşiyle olaydan yaklaşık 6 yıl önce aldattığından kuşkulanarak ayrıldıkları sonrasında barıştıkları ancak şüpheleri devam ettiği için eşini olay günü silahla vurduğu kaydediliyordu. İddianamede, sanık Temel Akyurt hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyordu. Ayrıca sanık Temel Akyurt hakkında, "Ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: DHA

- İstanbul