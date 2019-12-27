Fatih'te eşini öldüren kocaya müebbet hapis

27.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56

Fatih'te kendisini aldattığından şüphelendiği eşini silahla vurarak öldüren koca, 'dşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum edildi.



Fatih'te kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Şener Akyurt'u (49) silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Temel Akyurt'un (51) 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Akyurt ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile eşi arasında olay günü nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandığını ve tartışmanın devamında sanığın evde bulundurduğu ruhsatsız silahla eşine ateş ettiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen mütalaada maktul Şener Akyurt'un ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü belirtilirken, sanık Temel Akyurt'un 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbete. 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.



Sanık Temel Akyurt ve maktul eşi Şener Akyurt arasında çeşitli kavgaların yaşandığını belirten sanık avukatı Abdülvahit Bayrakçı, "Müvekkilde zaman zaman psikolojik problemler baş göstermiş. Eylemi inkar etmemekle birlikte rahatsızlığının olduğunu ve bu nedenle haksız tahrik altında bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiğini düşünmekteyiz. Müvekkilin ruhsal hastalığına dair bir hastaneye sevki ile rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Duruşma savcısının vermiş olduğu mütalaa gözümüzden kaçmıştır. Bu nedenle mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep ediyoruz" dedi.



Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın yargılama sırasında savunma yapabildiği ve rapora ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını, bu nedenle rapor talebinin reddedilmesini istedi. Savcı, sanık avukatının ek süre talebinin tutuklu yargılamanın uzun süre sürüncemede kalmaması için reddine karar verilmesini de talep etti.



Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için yapılan süre talebinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme, sanığın beyanlarında eylemini etkileyecek ruhsal durumu olduğuna dair bilgi vermediği ve dosyaya yansıyan herhangi bir belgenin olmaması nedeniyle oy çokluğuyla reddine hükmetti.



"İndirim olmaksızın cezalandırılsın"



Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Sanığın ruhsal problemleri etkisi altında suç işlediğine dair herhangi bir veri yoktur. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek bir durum da söz konusu değildir. Sanığın indirim olmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



Kararın açıklanması öncesinde son sözü sorulan sanık Temel Akyurt, "Son sözüm yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Temel Akyurt'u 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, sanık Akyurt'un yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını lehe sayıp, indirim uygulayarak cezasını müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanık Akyurt'u 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 10 ay hapse ve 500 lira cezaya mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'te 16 Haziran 2019'da Şener Akyurt'un (49) silahla öldürülmesi sonucunda şüpheli eşi Temel Akyurt'un (51) Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahla birlikte teslim olduğu kaydedilmişti. Şüpheli Temel Akyurt'un iddianamede yer alan ifadesinde, çalıştığı iş yerinde sorunlar olduğu ve eşinden yaklaşık 6 yıl önce aldattığından kuşkulanarak ayrıldığı, sonrasında barıştıkları ancak şüphenin devam etmesi nedeniyle eşini vurduğu belirtilmişti. İddianamede şüphelinin 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA