Fatih'te Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu
Fatih'te eş zamanlı narkotik operasyonu İstanbul Fatih'te 3 farklı noktaya narkotik operasyonuİSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te 3 farklı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 4...
Fatih'te eş zamanlı narkotik operasyonu
İstanbul Fatih'te 3 farklı noktaya narkotik operasyonu
İSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te 3 farklı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 10 günlük fiziki ve teknik takibin ardından Fatih'te 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih Topkapı Mahallesi, Muhallebici Hasan Sokak'ta saat 21: 00 sıralarında bir gecekonduya giren Narkotik polisi ev içinde ve bahçede aramalarda bulundu. Düzenlenen operasyonlarda 5 adet namlusu değiştirilmek üzere alınmış kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 kutu fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına alırken evde bulunamayan şüpheliler hakkında arama çalışması başlattı.