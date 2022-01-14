Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi - Haberler
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Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi

Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

FATİH'te yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan, kemer yerine ikaz sesini susturan ve 'toka' adı verilen aparat kullanan 8 sürücüye toplam 1568 lira ceza kesildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Sivil Trafik ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde...

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan, kemer yerine ikaz sesini susturan ve 'toka' adı verilen aparat kullanan 8 sürücüye toplam 1568 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Sivil Trafik ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde emniyet kemeri yerine ikaz sesini susturan ve 'toka' adı verilen aparatları kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toka kullanan, kemer takmayan ve kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 1568 lira ceza kesildi. Ekipler şoförlere kemer takma konusunda uyarılarda bulundu.


Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi

Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi

Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi

Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi

Fatih'te emniyet kemeri yerine takılan 'toka' denetimi

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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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