06.09.2019 17:36

Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bir binaya fiber optik kablo döşediği belirtilen Azerbaycanlı Rufat Fahradov (22), dış cephede çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak gölgeliğe düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilen 22 yaşındaki Fahradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma yaptı.

Rufat Fahradov'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA