06.09.2019 17:58

Fatih'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

22 yaşında hayatını kaybeden gencin ailesi sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te fiber optik kablo döşeyen bir işçi, binanın elektrik sistemindeki kaçağa kapılarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, Akşamsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Türk Telekom'a bağlı bir şirkette çalışan Azerbaycan uyruklu Rufat Fahradov, iş merkezine fiber optik kablo döşerken binadaki elektrik akımındaki kaçağa kapıldı. Çevredeki vatandaşlar elektrik akımına kapılan gence ellerindeki sopalarla müdahaleye etmeye çalışsa da fayda etmedi. Binanın girişinde bulunan tabelanın üzerine düşen Fahradov, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Fahradov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından ceset bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

22 yaşındaki gencin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren annesini ambulansa bindirerek sakinleştirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rufat Fahradov'un cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA