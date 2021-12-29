Fatih'te düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken düşen kişi, tramvayın altında sıkışarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Eminönü istasyonunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi, düşerek tramvayın altında sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kişiyi kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle tramvayın Sirkeci-Karaköy arasındaki seferleri bir süre aksadı.