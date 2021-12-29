Fatih'te düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı - Haberler
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Fatih'te düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken düşen kişi, tramvayın altında sıkışarak yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken düşen kişi, tramvayın altında sıkışarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Eminönü istasyonunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi, düşerek tramvayın altında sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kişiyi kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle tramvayın Sirkeci-Karaköy arasındaki seferleri bir süre aksadı.

Fatih'te düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı

Fatih'te düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı

Fatih'te düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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