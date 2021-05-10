Fatih'te drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı

Fatih'te drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te drone destekli tam kapanma denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te drone destekli tam kapanma denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edilirken, trafikteki sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarayburnu'nda uygulama noktası kuruldu. Uygulamada drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı. Trafikteki kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edildi. Uygulama noktasına çekilen sürücülerin tam kapanmadan muaf olduklarını belirten izin belgeleri kontrol edildi. Trafik, asayiş ve sokağa çıkma kısıtlaması yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Drone ile yapılan denetimde ekipler tarafından durdurulan İsa Keleş, "İzin belgemiz var. Biz zaten Kültür Bakanlığı'nın işlerini yapıyoruz. Valilik tarafından verilen izin belgemiz var. Bir sorunumuz yok. Drone ile denetimleri gayet yerinde ve mantıklı buluyorum. Tam kapanmaya yönelik fazlasıyla ihlal var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Diego Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih'te drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:10:03. #1.16#

title