Fatih'te dövülerek öldürülen çocuğun davası... Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

08.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:01

Fatih 'te 30 Temmuz 2017 tarihinde uyuşturucu bedeli nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 18 yaşından küçük Abdulkadir Kılıç'ı sopalarla darp ederek öldürdükleri öne sürülen tutuklu sanıklar Erman Polat, 18 yaşından küçük D.A. ve firari sanık Yusuf Yaşar'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erman Polat'a "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, 18 yaşından küçük D.A'ya aynı suçtan 24 yıl hapis cezası verirken, firari sanık Yusuf Yaşar'ın hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar vererek dosyasını ayırdı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erman Polat ve yaşı 18'den küçük D. A. getirildi. Öldürülen Abdulkadir Kılıç'ın ablası Hülya Sağdıç ile babası Sıddık Kılıç da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı 2 Temmuz 2019'da açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Fatih'te 30 Temmuz 2017 tarihinde polise yapılan ihbar sonucu Derviş Ali Mahallesi'nde ölü bulunan kişinin 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç olduğu belirtmişti. Mütalaada, Abdulkadir Kılıç'ın yüz ile karın bölgesinde darp ve kan izlerinin olduğu, bulunduğu yerin üst katında uyuşturucu satıcılarının olduğu ve üst kattaki tek odalı yerde yapılan aramalar sonucunda çekyat ile perde üzerinde kan izlerinin olduğu ifade edilmişti.

"MÜVEKKİLİMİN UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPABİLECEK KAPASİTESİ YOKTUR "

Duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Erman Polat'ın avukatı Özge Karasu, "Dosyaya baktığımızda soruşturma aşamasından başlayan aksaklıklar vardır. Dosyaya baktığımda benim müvekkilimin lehine olan bu dosyadaki atılı suçu işlemeyeceğini, asıl fail olmayacağını gösteren şey katılan tarafın kendi beyanlarıdır. D. A.'nın bu suçun asıl faili olduğu belli. Benim müvekkilim için fikir ve eylem birliğinde olduğu söyleniyor ancak bunu kanıtlayacak bir delil yoktur. Müvekkilim boşa yatıyor. Abdulkadir Kılıç öldüğünde üzerinde para olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu iş ne para için ne de uyuşturucu için yapılmıştır. Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yapabilecek kapasitesi yoktur. Beraatini ve hükümle beraber tahliyesini istiyoruz " dedi.

"YAŞI KÜÇÜK OLMASI SEBEBİYLE MÜVEKKİLİME YÜKLENMEK İSTENEN BİR SUÇ "18 yaşından küçük sanık D. A.'nın avukatı Zeki Gelgör, tutuklu sanık Erman Polat'ın olayları tasarlamış olabileceğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı küçük olması sebebiyle müvekkilime yüklenmek istenen bir suçtur. Biz gerçeği sayın mahkemenin huzurunda izah etmeye çalıştık. Bir suç işlemişse sonuna kadar yatsın. Sosyal inceleme raporunda müvekkilin maktule yardım etme çabasında olduğu da belirtilmiştir. Müvekkilim uyuşturucu satıcısı değildir. Bu dosyada verilecek olan kararın adaletli bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin bu suçla alakası olmadığı halde canavarca hisle adam öldürmeden yargılanıyor" ifadelerini kullandı.

AVUKAT FİRARİ SANIĞA ULAŞAMADIKLARINI BELİRTTİFirari sanık Yusuf Yaşar'ın avukatı Alparslan Erten, yargılama sürecinde müvekkiline ulaşamadığını belirterek, "Müvekkilimin henüz sorgu ve savunması alınmamıştır. Şayet karar verilecekse müvekkilimin üzerine atılı suçu işlemediğinden hakkında derhal beraat kararı verilmesi, aksi halde dosyanın müvekkilim yönünden tefrik edilmesini talep ediyorum" dedi.Mahkeme başkanı, karar vereceklerini belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

" ÇOCUĞU ÖLDÜREBİLECEK BİRİ DEĞİLİM "D. A. son sözlerinde uyuşturucu sattığına ilişkin yalan söylendiğini belirterek, "16 yaşında çocuğu öldürebilecek biri değilim. Olayı benim üstüme atarak kendilerini kurtarmaya çalışmaktadırlar, iftira atmaktadırlar. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"ANNEM HER GÜN AĞLIYOR, SUÇSUZUM "Tutuklu sanık Erman Polat ise, "Diyor ki ben çocuğum suçu üstüme yıkıyorlar. Rahmetli de çocuk. Tamam, aileyi çok iyi anlıyorum, oğulları ölmüş acıları var. Benim de babam var, ailem var. Annem her gün ağlıyor. Ben D. A.'yı korudum. Yemin ederim onların yönlendirmesiyle böyle bir şey yaptım. Ben dış kapının dış mandalı gibi bir şeyim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, kararını açıklayarak tutuklu sanık Erman Polat'ı olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç'a karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediği ve işleniş biçimi ile zararın ağırlığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. D. A.'ya 18 yaşından küçük maktul Abdulkadir Kılıç'a karşı "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, D.A.'yı olay tarihinde 15-18 yaş grubu arasında olduğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulayarak 24 yıl hapse mahkum etti. Erman Polat ve D.A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Heyet, firari sanık Yusuf Yaşar'ın hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar vererek, dosyasını ayırdı. Mahkeme, yargılama sürecindeki bir kısım savunma ve beyanlarda adı geçen Vedat Aydaş isimli kişinin tespiti ve yargılama konu olay ile ilgili bilgisi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar verdi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Temmuz 2017 tarihinde Fatih'te polise yapılan ihbar sonucu ölü bulunan kişinin 18 yaşından küçük olan Abdulkadir Kılıç olduğu belirtilmişti. İddianamede, şüphelilerin uyuşturucu satıcısı oldukları kaydedilmişti. İddianameye göre, uyuşturucu madde bedeli yüzünden çıkan tartışmada Abdulkadir Kılıç'ın sopalarla çeşitli yerlerine vurularak ve vücudunda yakılmış naylon söndürülerek öldüğü belirtilmişti. Şüphelilerin çelişkili ifadelerine yer verilen iddianamede, olayın başından beri fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Erman Polat, Yusuf Yaşar ve D.A'ya "Canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: DHA

- İstanbul