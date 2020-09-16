Fatih'te döviz bürosu çalışanları arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Fatih'te döviz bürosu çalışanları arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Fatih'teki iki döviz bürosu çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

Fatih'te döviz bürosu çalışanları arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
16.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:48

Fatih'teki iki döviz bürosu çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi yaralandı.

Ordu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir şüpheli, silahını çekerek rakip döviz bürosu çalışanlarına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Nuh Kılıçaslan ile Mutlu Akpınar bacaklarından yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin kavga ettiği kişileri kovaladığı görülüyor. Ardından ara sokağa kaçan Nuh Kılıçaslan ile Mutlu Akpınar'ı bacaklarından vuruluyor. Ayrıca şüphelinin yerdeki yaralıyı tekmelediği de görüntülere yansıdı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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