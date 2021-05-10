Fatih'te derneğe kumar baskını
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Fatih'te derneğe kumar baskını

Fatih'te derneğe kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te Korona virüsle mücadele kapsamında bir derneğe yapılan baskında 27 kişiye 93 bin 663 lira para cezası kesildi.

Fatih'te Korona virüsle mücadele kapsamında bir derneğe yapılan baskında 27 kişiye 93 bin 663 lira para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir derneğe denetimde bullundu. Kovid-19 yasakları kapsamında kapalı olması gereken zaman diliminde açık olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, söz konusu derneğe baskın düzenledi. Baskın sırasında derneğin kepenkleri kapalı olduğu görüldü. Dernek kepenkleri ekiplerce açılırken, yapılan denetimlerde, işyerinin iki bölümden oluştuğu ve ön bölümünde 22 kişinin oyun oynadığı belirlendi.

İş yerinin diğer bölümde ise 5 kişinin kumar oynadığı ve masa üzerinde 4 bin 500 lira para olduğu saptandı. Dernekte bulunan toplam 27 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 93 bin 663 lira para cezası kesilirken, dernek yöneticisi olduğu öne sürülen Y.P. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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