FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

FATİH Aksaray'da 3 saldırgan aralarına aldıkları kişiyi döverek çantasını gasp etmek istemişti.

İstanbul DHA - FATİH Aksaray'da 3 saldırgan aralarına aldıkları kişiyi döverek çantasını gasp etmek istemişti. Elinde para dolu çanta bulunan kişi direnince gaspçılar kaçtı. Vezneciler'de de benzer yöntemle motosikletteki iki kurye saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen kuryeler içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çantayı kaptırmadı. İki olayın şüphelileri de aynı kişiler çıktı. Onlarca güvenlik kamerası incelenerek yakalanan 3 kişi adliyeye sevkedilirken bir kişi ise aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı