FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
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FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Aksaray'da 3 saldırgan aralarına aldıkları kişiyi döverek çantasını gasp etmek istemişti.

İstanbul DHA - FATİH Aksaray'da 3 saldırgan aralarına aldıkları kişiyi döverek çantasını gasp etmek istemişti. Elinde para dolu çanta bulunan kişi direnince gaspçılar kaçtı. Vezneciler'de de benzer yöntemle motosikletteki iki kurye saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla dövülen kuryeler içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çantayı kaptırmadı. İki olayın şüphelileri de aynı kişiler çıktı. Onlarca güvenlik kamerası incelenerek yakalanan 3 kişi adliyeye sevkedilirken bir kişi ise aranıyor.

FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE DEHŞETE DÜŞÜREN GASP GİRİŞİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Haberler
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