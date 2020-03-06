FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1)
Haberler » Güncel » FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1) - Haber

FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1)

Alper KORKMAZ / FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.

06.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:56
FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1)

Alper KORKMAZ/ FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yeri-Ekipler-Detaylar

 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler