FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1)
Alper KORKMAZ / FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.
06.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:56
Alper KORKMAZ/ FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Kaynak: DHA