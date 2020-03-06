FATİH'TE DEHŞET; GENÇ KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ (1)

06.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:56

Alper KORKMAZ/ FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri devam ederken, kadının 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri-Ekipler-Detaylar

Kaynak: DHA