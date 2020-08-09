FATİH'TE DEĞNEKÇİLİK ANLARI KAMERADA 2 KİŞİ GÖZALTINDA İSTANBUL DHAFatih'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaparken suçüstü yakalandı.

İSTANBUL DHA

Fatih'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin otopark için 20 polisten lira isteme anları kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, Mürselpaşa Caddesi üzerinde bazı kişilerin korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden zorla para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bugün saat12.30 sıralarında Mürselpaşa Caddesi üzerinde Fethi K. ve Mehmet S. adlı kişileri değnekçilik yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin otopark için 20 polisten lira isteme anları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA