Fatih'te defalarca kez yangın çıkan metruk bina, yine yandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te defalarca yangın çıkan metruk bina yine alevlere teslim oldu. Meydan gelen yangında mahalle duman altında kalırken, vatandaşlar ise sürekli çıkan yangınlara tepki gösterdi. Metruk binanın belediye ekiplerince yıkılacağı öğrenildi.

Yangın, Aksaray Alboyacılar Sokak'taki metruk binada saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre daha önce defalarca yangın çıkan metruk binadan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Binanın etrafı yıkılma tehlikesine karşı zabıta ekipleri tarafından emniyet şeridiyle kapatıldı. Fatih Belediyesi'nin metruk bina için yıkım kararı verdiği öğrenildi.

E"Yangına 5-6 kere şahit oldum"

Üst üste meydana gelen yangınlara tepki gösteren bir mahalle sakini, "Tinerciler, eroinciler, hapçılar hepsi burada. Sahip çıkan yok. 60 senedir bu sokaktayım. Yangına 5-6 kere şahit oldum. 198 senelik tarihi yapı bunlar. Hiç alakadar olan yok. O yüzden evimizi satılığa çıkardık. Gideceğiz buradan" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa