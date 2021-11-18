Fatih'te daire yangını

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 01: 10 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih itfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay esnasında mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet