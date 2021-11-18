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Fatih'te daire yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Fatih'te daire yangını

Saat 01: 10 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih itfaiye ekibimiz sevk edildi.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 01: 10 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih itfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay esnasında mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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