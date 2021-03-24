FATİH'TE ÇÖP POŞETLİ KAVGA KAMERADA
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FATİH'TE ÇÖP POŞETLİ KAVGA KAMERADA

24.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:10
FATİH'TE ÇÖP POŞETLİ KAVGA KAMERADA

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı.

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, diğerinin kafasına elindeki çöp dolu poşetle vurdu. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine biri, diğerinin üzerine doğru koştu. Üzerine gelindiğini gören kişi de, elindeki çöp dolu poşetle onun kafasına vurdu. Yumruklaşmaya başlayan kişileri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

----------------------Gencin üzerine koşan adam çöp dolu poşetle vurması

-Kavga anları


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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