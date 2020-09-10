FATİH'TE ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA 2 AYLIK BEBEK BULUNDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FATİH'TE ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA 2 AYLIK BEBEK BULUNDU

FATİH'te çöp konteynerin yanına poşet içine konulmuş 2 aylık bebek bulundu.

FATİH'TE ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA 2 AYLIK BEBEK BULUNDU
10.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:35

FATİH'te çöp konteynerin yanına poşet içine konulmuş 2 aylık bebek bulundu. Bebeğin ağladığını duyan bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olay saat 11.00 sıralarında Demirtaş mahallesi, Hayriye Hanım Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir kişi buraya gitti.  Poşet içerisindeki bebeği gören kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 aylık olduğu belirlenen bebeği ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

"ÇÖPÜN YANINA BIRAKILMIŞ"Görgü tanığı Murat Karakaş, " Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri Melisa Aslı Pamuk
Spor Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Fatih
Şu an buradasınız: FATİH'TE ÇÖP KONTEYNERİ YANINDA 2 AYLIK BEBEK BULUNDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:39:18. #1.15#
title