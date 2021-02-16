FATİH'TE ÇÖKME RİSKİ BULUNAN YAN YANA 3 METRUK BİNADA ÖNLEM ALINDI

FATİH'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yan yana duran ve kullanılmayan 3 metruk binaların içinde yangın çıkardı.

FATİH'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yan yana duran ve kullanılmayan 3 metruk binaların içinde yangın çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin metruk binaların yıkılma tehlikesinin bulunduğunu bildirmesi üzerine belediye ekipleri binaların etrafında önlem aldı.

Fatih, Aksaray Mahallesinde gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Alboyacılar Sokak üzerinde bitişik halde yan yana duran ve kullanılmayan 3 metruk binada yangın çıkardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metruk binaların yıkılma riskinin bulunduğunu fark etmesi üzerine durumu belediye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri metruk binalarda inceleme yaptı. Belediye ekipleri metruk binaların bulunduğu alanları kapatarak önlem aldığı görüldü. Metruk binalarda yapılacak çalışmaların ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı