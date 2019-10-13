Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

FATİH'TE ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ(Ek görüntü)

13.10.2019 20:21
Fatih'te çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

FATİH'TE ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ(Ek görüntü)

Kaynak: DHA
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