Fatih'te Çinli kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı
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Fatih'te Çinli kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Fatih'te Çinli kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı
05.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:05

İstanbul Fatih'te Çinli Haıyun Chen'in boğazı kesildikten sonra evi ateşe verilerek öldürülmesine ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Fatih'te Çinli Haıyun Chen'in boğazı kesildikten sonra evi ateşe verilerek öldürülmesine ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Fatih'te Çinli Haıyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddia edilen tutuklu şüpheli Mert Pehlivan (22) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2019'da Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'taki evde çıkan yangında Çin Halk Cumhuriyeti Vatandaşı Haıyun Chen'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

AÇIK HAVAYA ÇIKARILDIĞINDA BOĞAZINDA KESİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Olay yeri incelemesinde dairenin salonunda yoğun kan lekelerinin olduğunun görüldüğünün belirtildiği iddianamede, olay günü yangın ihbarına intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin evde bulunan Haıyun Chen'in dumandan etkilendiğini düşünerek açık havaya çıkardıklarında boğazında kesi olduğu ve ölü vaziyette bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

EVİ KİRALAYAN KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İkamet sahibi ve emlakçı ile yapılan görüşmede Lan Lan isimli bir kadının evi kiraladığının öğrenildiğinin anlatıldığı iddianamede, Lan Lan'ın olaydan sonra görülmediği, iletişim hattının kapalı olduğu, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ancak yakalanamadığı kaydedildi.

İddianamede, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili yapılan tahkikat kapsamında incelenen çevredeki güvenlik kameralarında olaydan önce koyu renk sırt çantalı ve yüzünü gizlemeye çalışan bir şahsın Haıyun Chen'in evine girdiği, daha sonrasında çıkış yaptığı belirtildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE HAIYUN CHEN'İ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede şüpheli Mert Pehlivan'ın ifadelerine de yer verilerek, "Şüpheli Mert Pehlivan olaydan yaklaşık iki ay önce internet ortamında adını bilmediği bir kişiyle tanıştığını, isminin Lan Lan olduğunu öğrendiği bu şahısla 200 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 8 Temmuz 2019 günü Lan Lan'ın başka bir adresin konumunu gönderdiğini, kendisine gönderilen konuma gittiğini, Haıyun Chen olarak ilk defa adını duyduğu şahsın kapıyı açtığını ve kendisini içeriye aldığını anlattı. Chen'in ilişki için 200 TL istediğini ancak fiyatın yüksek olması nedeniyle ilişkiye girmek istemediğini ve evden çıktığını, Haıyun Chen'i öldürmediğini ve çantasında bulunan metalik renkli bileklik sorulduğunda bilekliği Lan Lan'ın kendisine hediye ettiğini anlattı" denildi.

İDDİANAMEDE KAMU DAVASI İÇİN YETERLİ DELİL OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, olay yerinden delil olarak alınan yangın artığında yapılan incelemede yanıcı ve yangın başlatıcı özelliğe sahip herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı ve şüpheli Lan Lan hakkında tahkikatın sürmesi nedeniyle ayrı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. İddianamede, olay yeri keşif, ölüm muayene tutanağı, otopsi raporu, görüntü izleme tutanağı, tanık ifadeleri ve tüm deliller doğrultusunda şüpheli Mert Pehlivan hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu belirtildi.

3 AYRI SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Mert Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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