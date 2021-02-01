Fatih'te cinayet zanlısı yakalandı
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Fatih'te cinayet zanlısı yakalandı

01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:24

Fatih'te bir evde M.K'nin (50) cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir evde M.K'nin (50) cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak 09.30 sıralarında Cibali Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında M.K'nin cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Adreste yapılan aramada, su varili içerisinde farklı markalara ait 3 ruhsatsız tabanca, tabanca namluları, dolu fişekler, boş kovanlar ve silah aparatları ele geçirildi.

Yapılan araştırmada M.K'nin silah ve uyuşturucu ticareti suçlarından emniyette kaydı olduğu belirlendi.

Polis, M.K'nin telefon kayıtlarını ve olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamera görüntülerinden 27 Ocak'ta kimliği tespit edilen bir kişinin motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından şüpheli G.K'yi Esenyurt'taki iş yerinde yakaladı.

Şüpheli, polise verdiği ifadesinde silah almak için M.K'nin evine gittiğini, tabancayı kontrol ederken bir anda ateş aldığını ve M.K'nin yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fatih'te cinayet zanlısı yakalandı
Fatih'te cinayet zanlısı yakalandı
Fatih'te cinayet zanlısı yakalandı
Fatih'te cinayet zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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