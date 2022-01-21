Fatih'te cinayet şüphelisi yakalandı - Haberler
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Fatih'te cinayet şüphelisi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Fatih'te bıçakla bir kişiyi öldüren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bıçakla bir kişiyi öldüren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki adreste bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemede Ş.D'nin (41) hayatını kaybettiğini belirleyen polis, kaçan şüpheli F.D'yi (24) yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kaçarken cinayette kullandığı bıçağı çöp konteynerine attığını tespit eden ekipler, F.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Fatih'te cinayet şüphelisi yakalandı

Fatih'te cinayet şüphelisi yakalandı

Fatih'te cinayet şüphelisi yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Fatih, Güncel, Haber

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