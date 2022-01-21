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FATİH'TE CİNAYET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te F.D.(24) isimli şüpheli, 41 yaşındaki Ş.D'yi bıçaklayarak öldürdü.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te F.D.(24) isimli şüpheli, 41 yaşındaki Ş.D'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki adreste 00.20 sıralarında meydana geldi. F.D.(24) isimli şüpheli, 41 yaşındaki Ş.D'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği yer ve yakınında bulunan otelin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelinin kaçarken, bıçağı çöp kutusuna attığı tespit edildi. Şüpheli F.D., Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki yakalandı. Şüpheli F.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FATİH'TE CİNAYET

FATİH'TE CİNAYET

FATİH'TE CİNAYET

FATİH'TE CİNAYET

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Polis, Fatih, Güncel, Haber

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