Fatih'te çıkan yangın sonucu 4 katlı metruk bina yıkıldı Fatih'te çıkan yangın sonucu 4 katlı metruk bina yıkıldı.

Fatih'te çıkan yangın sonucu 4 katlı metruk bina yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Nişancı Mahallesi Türkeli Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk binada, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Binadaki ahşapların yanması sonucu bina tamamen yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA