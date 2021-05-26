FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Fatih'te bir şüpheli girdiği çiğköfteciden cep telefonu çaldı.
Fatih'te bir şüpheli girdiği çiğköfteciden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay, 23 Mayıs Pazar günü saat 13.30'te Fatih Hacı Kadın Caddesi'ndeki çiğköftecide meydana geldi. Dükkana gelen şüpheli çiğköfte siparişi verdi. Çalışan siparişi hazırlarken, şüpheli tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı