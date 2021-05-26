FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te bir şüpheli girdiği çiğköfteciden cep telefonu çaldı.

Fatih'te bir şüpheli girdiği çiğköfteciden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, 23 Mayıs Pazar günü saat 13.30'te Fatih Hacı Kadın Caddesi'ndeki çiğköftecide meydana geldi. Dükkana gelen şüpheli çiğköfte siparişi verdi. Çalışan siparişi hazırlarken, şüpheli tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE ÇİĞKÖFTECİDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
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