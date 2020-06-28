Fatih'te cezaevinden çıkan şahıs kardeşini bıçakladı
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Fatih'te cezaevinden çıkan şahıs kardeşini bıçakladı

Fatih'te, cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erke kardeşiyle yaşayan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı.

Fatih'te cezaevinden çıkan şahıs kardeşini bıçakladı
28.06.2020 08:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:32

Fatih'te, cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erke kardeşiyle yaşayan şahıs, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. Yaşanan arbedede ağabey kardeş yaralandı. Karnından bıçaklanan erkek kardeş, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.00 sularında Fatih Yavuz Sultan Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D'ye bıçakla saldırmaya başladı. Saldırı sonucu D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, yere yığılmaya başladı. Kardeşini bıçaklayan C.D, de arbede sırasında hafif yaralandı.

Yaşanan kavgaya engel olamayan abla ise kardeşini yerde kanlar içinde görünce çığlık atmaya başladı. Kadın kısa panikten sonra, yere yığılan kardeşini sırtına alıp, taksiyle hastaneye götürdü. Ağır yaralanan D.D, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kardeşini yaralayan C.D'yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı.

Karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan D.D'nin hayati tehlikesinin olduğu, C.D'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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