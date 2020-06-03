Fatih'te cezaevi firarisinin saklandığı eve giden polise saldırı
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Fatih'te cezaevi firarisinin saklandığı eve giden polise saldırı

Fatih'teki cezaevi firarisinin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlının yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Fatih'te cezaevi firarisinin saklandığı eve giden polise saldırı
03.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:30

Fatih'teki cezaevi firarisinin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Çıkan arbedede cezaevi firarisi kaçarken, 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kalburcu Mehmet Sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre söz konusu evde bulunan ve 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kadir T. adlı mahkumun saklandığı bilgisine ulaşan polis, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında polis ekiplerine kapıyı şüpheli Kadir T.'nin babası Bedri T., kardeşi Berna T. ve Benan T. adlı aile bireyleri açtı. İddiaya göre, evin kapısını açan aile üyeleri Kadir T.'yi polis ekibine vermemek için saldırdı. Olayda iki emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, çıkan kargaşada aranan firari zanlı Kadir T. evden kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan arbedenin ardından zanlının babası ile 2 kardeşi gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından "Görevli Memura Mukavemet, Kasten Yaralama ve Tutuklu ve Hükümlünün Kaçmasına Sebebiyet Vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

Öte yandan evde çıkan kargaşada kaçan firari zanlı Kadir T.'nin yakalanması için çalışmaların geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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