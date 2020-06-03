Fatih'te cezaevi firarisinin kaçmasına yardım eden aile üyeleri 2 polis memurunu yaraladı FATİH'TEKİ bir evde cezaevi firarisinin saklandığı ihbarını alan polis ekipleri, firariyi yakalamak için eve gittiklerinde firarinin babası ve 2 kardeşi tarafından saldırıya uğradı.

FATİH'TEKİ bir evde cezaevi firarisinin saklandığı ihbarını alan polis ekipleri, firariyi yakalamak için eve gittiklerinde firarinin babası ve 2 kardeşi tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan kargaşada cezaevi firarisi kaçarken, 2 polis memuru yaralandı. Şüphelinin babası ve kız kardeşleri gözaltına alındı.

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kalburcu Mehmet Sokak'ta bulunan bir evde, 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden Kadir T.'nin saklandığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Cuma günü saat 19.10 sıralarında şüphelinin kaldığı eve giden polis ekiplerine kapıyı şüpheli Kadir T.'nin babası Bedri T., kardeşi Berna T. ve Benan T. açtı. Edinilen bilgiye göre, kapıyı açan aile üyeleri Kadir T.'yi polis ekibine teslim etmemek için saldırdı. İki polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kargaşayı fırsat bilen Kadir T. de evden kaçarak uzaklaştı. Kadir T.'nin babası Bedri T., kardeşi Berna T. ve Benan T. gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, 'Görevli Memura Mukavemet, Kasten Yaralama ve Tutuklu ve Hükümlünün Kaçmasına Sebebiyet Vermek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kadir T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA