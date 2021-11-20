Fatih'te ceza yiyen taksicilerden ilginç gerekçeler

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te denetimlerde kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi. Kemer takmadığı için ceza yiyen bir taksici, "Ha cezaevinde kelepçe yemişim, ha buna bağlı kalmışım" derken, yolcu seçtiği için aracı trafikten men edilen sürücü, " Bana adres sordular" diyerek kendisini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatan Caddesi'nde sivil trafik polisleri, uygulama noktası önünde durarak yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi sürücülerini denetim noktasında bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri, ihbar edilen taksi sürücülerini denetim noktasında durdurdu. Denetimlerde, 3 taksiciye emniyet kemeri takılmadığı için cezai işlem uygulanırken, bir taksici ise yolcu seçtiği tespit edildiği için trafikten men edildi.

"HA CEZAEVİNDE KELEPÇE YEMİŞİM, HA BUNA BAĞLI KALMIŞIM"

"KÖTÜLER BİZİ İÇİNE SÜRÜKLÜYOR"

"İKİ KİŞİ ADRES SORDU"