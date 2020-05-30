Fatih'te cep telefonunu çalmak istediği Cezayirliyi bıçaklayan Iraklı şüpheli tutuklandı
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Fatih'te cep telefonunu çalmak istediği Cezayirliyi bıçaklayan Iraklı şüpheli tutuklandı

FATİH'te cep telefonunu gasp etmeye çalıştığı Yahiya C.'yi (23) direnmesi üzerine bıçaklayarak yaralayan Mahmut Salar N. (23) polis tarafından yakalandı.

Fatih'te cep telefonunu çalmak istediği Cezayirliyi bıçaklayan Iraklı şüpheli tutuklandı
30.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:02
FATİH'te cep telefonunu gasp etmeye çalıştığı Yahiya C.'yi (23) direnmesi üzerine bıçaklayarak yaralayan Mahmut Salar N. (23) polis tarafından yakalandı. Şüpheli Mahmut Salar N. sevk edildiği adliyede tutuklandı.  

Olay, 28 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde meydana geldi. Şüpheli Irak uyruklu Mahmut Salar N., parkta bulunan Cezayir uyruklu Yahiya C.'nin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. Cep telefonunu vermek istemeyen Yahiya C.,  şüpheli Mahmut Salar N. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, şüpheli Mahmut Salar N. bıçakla birlikte olay yerinde yakalandı. "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Mahmut Salar N. tutuklandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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