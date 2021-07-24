Fatih'te Çatı Yangını

Fatih Muhsine Hatun Mahallesi Molataşı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında ve terasında bulunan atıl eşyalarda yangın meydana geldi.

Fatih Muhsine Hatun Mahallesi Molataşı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında ve terasında bulunan atıl eşyalarda yangın meydana geldi. Saat 18: 20 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre