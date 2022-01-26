Fatih'te çanta imalathanesinde yangın

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Laleli'de çanta imalathanesinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangında, dükkanda hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki çanta imalathanesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çanta imalathanesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde tüm dükkana yayıldı. İçeride çalışan 1 kişi hemen kendini dışarı attı. Yoğun dumanı gören mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangında müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sağlık ekipleri hazır bekledi.

Bina sakinlerinden Osman Karavaş, "Oturduğum binanın bodrum katında çanta imalathanesinde kaynak yapıldığı esnada kıvılcımdan yangın çıkmış. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çanta atölyesi olarak kullanıyor. Yaralı yok. Binada oturan herkes boşaltıldı" dedi. - İSTANBUL