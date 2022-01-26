Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Fatih ilçesinde çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mollabey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, imalathanede hasar oluştu.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri