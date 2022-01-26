Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mollabey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, imalathanede hasar oluştu.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title