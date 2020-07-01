Fatih'te camdan bilgisayar atarak hırsızlık kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih'te camdan bilgisayar atarak hırsızlık kamerada

Fatih'te camdan dizüstü bilgisayarı arkadaşına atarak evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te camdan bilgisayar atarak hırsızlık kamerada
01.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:56

Fatih'te camdan dizüstü bilgisayarı arkadaşına atarak evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Üç şüpheliden ikisi devriye atan gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, 23 Haziran günü saat 05.30 sıralarında Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli sokak üzerinde bir süre gezdikten sonra bir binanın ikinci katındaki daireyi gözetlemeye başladı. Sahiplerinin tatilde olduğu öğrenilen evi belirleyen şüpheliler, hırsızlık için harekete geçti. Cerrahi maskeli ve eldivenli şüphelilerden biri korkuluklara tırmanarak binanın ikinci katındaki daireye girdi. Diğer iki şüpheli o sırada sokağı gözetledi. Eve giren şüpheli çaldığı dizüstü bilgisayarı camdan arkadaşına attı. Tırmandığı korkuluklarından aşağı inen şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Gece Kartalları'nın dikkati sayesinde yakalandı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerini yaptı. 26 Haziran günü Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Ekipler Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları İskenderpaşa Mahallesi'nde yapmış olduğu denetimde şüpheli iki şahsı tespit etti. Şahıslardan kimlik istenildiğinde bir olumsuzluğa rastlanmayan Yusuf K.(19) ve Selman Ç.(22) detaylı inceleme için Şehremini Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede şüphelilerin evden hırsızlık olayının failleri olduğu güvenlik kamerasında tespit edildi. Yapılan sorguda şüpheliler, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu itiraf etti. Dizüstü bilgisayarı satarak kayıplara karışan Servet A. İsimli üçüncü şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin sokak üzerinde bir süre dolaştıktan sonra bir daireyi gözledikleri görülüyor. Şüphelilerden biri demir korkuluklardan eve tırmandıktan sonra dizüstü bilgisayarı camdan arkadaşına atıyor. Diğer şüpheliler sokağı gözlerken evin içindeki şüpheli tırmandığı korkuluklardan aşağı iniyor. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

"Ayakkabılarımız çalındı"

Evden hırsızlığın yaşandığı aynı gün kapısının önünden ayakkabılarının çalındığını ifade eden Gülizar Yağcı, "Ayakkabılarımız çalındı. 150 TL değerindeydi. Bir kere daha olmuştu. Eve girmişler. Bir şey alamamışlar. Aynı gün yaşandı. Sordum. Burayı da 05.30'da soymuşlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Haber
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı Haber
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Halife Hafter Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Adem Büyük Alper Ulusoy Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Genç Bakan Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Fatih'te camdan bilgisayar atarak hırsızlık kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 10:11:53. #1.15#
title