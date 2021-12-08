Fatih'te boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında mütalaa sanığın müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan getirildi. Şikayetçi sıfatıyla Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

ÜÇ SUÇTAN CEZA TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 8 Temmuz 2019'da saat 18.30 sıralarında Mert Pehlivan'ın maktul Haiyun Chen'in evine gittiği, burada para karşılığında ilişkiye girme meselesinden aralarında anlaşmazlık çıktığı ve sanığın maktulün boğazını keserek öldürdüğü belirtildi. Mütalaada, sanığın maktule ait bilekliği aldıktan sonra evi de ateşe verdiği ve kaçtığı, adli tıp raporuna göre maktulün 4 kesik vasıfta yara saptandığı ve ölümün boğazlama sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi. Sanığın 12 Temmuz 2019'da yakalandığı belirtilen mütalaada, sanığın suçlamayı kabul etmediği ancak görüntülere göre evden çıkmasının hemen ardından yangın çıktığının görüldüğü ve bilekliğin de sanıkta bulunduğu kaydedildi. Mütalaada, suçun tasarlayarak oluşmadığı ifade edilerek sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ve "Mala zarar verme" ve "Hırsızlık" suçundan ise 5 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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