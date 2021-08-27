Fatih'te bodrum kat daire alev alev yandı
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Fatih'te bodrum kat daire alev alev yandı

Fatih'te bodrum kat daire alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında bulunan daire alev alev yandı.

Fatih'te 4 katlı binanın bodrum katında bulunan daire alev alev yandı. Binada yaşayanların tahliye edildiği olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında bulunan daireden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangının fark edilmesiyle binada yaşayanlar hemen tahliye edildi. Bodrum kattan yükselen dumanlar binanın 4'üncü katına kadar ulaştı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.

"Binanın dış görünüşünde komple hasar var"

Olayla ilgili bilgi veren mahalle sakini Rıdvan Bulgan, "Bize haber geldi. Ben de yan dairede oturuyorum evden çıktığımızda alt kattan patlamalar geliyordu. İtfaiye ile hortumu açtık. Camları kırdık. O şekilde müdahale ettik. Binanın dış görünüşünde komple hasar var. Biri elektrikten diyor. Biri tüpten diyor. Benim akrabamın evi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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