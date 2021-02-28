Fatih'te bir otelde 13 parça tarihi eser ele geçirildi
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Fatih'te bir otelde 13 parça tarihi eser ele geçirildi

28.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:56
Fatih'te bir otelde 13 parça tarihi eser ele geçirildi

Fatih'te bir otelde yapılan aramada 13 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te bir otelde yapılan aramada 13 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'ta Fatih'te bir otelde yaptığı aramada 13 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi. Tarihi eserlere ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli K.D'nin (39) 2 farklı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi.

Kaçakçılık suçundan hakkında adli işlem başlatılan K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen objeler, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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