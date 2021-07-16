Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Fatih'te bir kişiyi darbederek içinde para olduğu belirtilen çantayı gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.