Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fatih'te bir kişiyi darbederek içinde para olduğu belirtilen çantayı gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Fatih'te bir kişiyi darbederek içinde para olduğu belirtilen çantayı gasbetmeye çalışan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Aksaray'da elinde çantasıyla yürüyen kişinin önünü kesen 3 şüpheli, darbettiği kişinin direnerek çantayı vermemesi üzerine kaçtı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 zanlının kimliğini belirledi.

Ekiplerin zanlıların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin mağduru takip ettikten sona saldırıp darbetmeleri ve çantayı alamayınca kaçma anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı
Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Sel sularından kurtulmak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapılan genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Demir İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te bir kişiyi gasbetmeye çalışan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:08:55. #1.15#

title