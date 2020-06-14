Fatih'te bir kişi otelin 3'üncü katında düşerek ağır yaralandı
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Fatih'te bir kişi otelin 3'üncü katında düşerek ağır yaralandı

Fatih'te bir kişi otelin 3'üncü katında düşerek ağır yaralandı Fatih'te bir otelin üçüncü katından bilinmeyen bir nedenle düşen erkek şahıs ağır yaralandı.

14.06.2020 06:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 07:32

Fatih'te bir kişi otelin 3'üncü katında düşerek ağır yaralandı

İSTANBUL - Fatih'te bir otelin üçüncü katından bilinmeyen bir nedenle düşen erkek şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.30 sularında Fatih Aksaray Meydanda bulunan 6 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece otelde geçirmek için gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek şahıs, bilinmeyen bir nedenle kaldığı 3'üncü katından düştü.

Ağır yaralanan şahsı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan ağır yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih'te bir kişi otelin 3'üncü katında düşerek ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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