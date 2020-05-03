Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık kamerada
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Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık kamerada

Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık kamerada
03.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:10

Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık kamerada İş yeri sahibinin gözlerinin içine bakarak kıyafetleri poşetine doldurdu Hırsızların rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti Fatih'te tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada üst üste 2 gün arayla gerçekleşen hırsızlık kamerada.

Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık kamerada

İş yeri sahibinin gözlerinin içine bakarak kıyafetleri poşetine doldurdu

Hırsızların rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti

İSTANBUL - Fatih'te tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada üst üste 2 gün arayla gerçekleşen hırsızlık kamerada. Rahat tavırları görenleri hayrete düşüren hırsızların iş yeri sahibinin gözlerinin içine bakarak kıyafetleri poşete doldurması pes artık dedirtti.

Fatih'te tekstil ürünleri satılan bir iş yerinde iki gün arayla farklı hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye Fatih Aksaray'da bulunan bir tekstil mağazasında önceki gün gerçekleşen hırsızlık olayında iş yerine gelen 3 şüpheli müşteri gibi geldikleri mağazada iş yeri sahibini oyalayarak ellerine geçirdikleri ürünleri torbalara doldurdu. Hırsızların birisi ürün gösterme bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, diğer 2 hırsız ise ellerine geçen ürünleri yanlarında bulunan siyah bir poşete koydu.

Aynı iş yerinde cep telefonu hırsızlığı

Aynı mağazada bir gün arayla başka bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Mağazaya gelen bir şahıs, ürün bakma bahanesiyle iş yeri sahibini oyaladı. O esnada masanın üzerinde bulunan cep telefonuna yönelen şahıs ilk girişiminde başarılı olamadı. Kısa bir süre sonra tekrar telefonu almaya çalışan şüpheli cep telefonu alarak cebine koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden ayrılıyor.

2 gün arayla yaşanan hırsızlık olayı ise mağaza içerisinde bulunan güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydediliyor.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan mağaza sahibi Necati Baltaş, "Şu korona günlerinde üç gün dükkanı açtım üç günde ettiğim zarar bir aylık karımı götürüyor. Bu hırsızların önünü kim alacak ? Hırsızlar grup halinde geziyorlar. Birisi bizi oyalarken diğerleri arka taraftan alacağını alıp götürüyor. Bir telefonumu aldılar. Bir gün sonra üç tane hırsız yine geldi. Onlar da eşyalarımı alıp götürüyorlar. Biz bu hırsızlarla ne yapacağımızı nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Fatih'te bir iş yerinde 2 gün arayla hırsızlık kamerada

Kaynak: İHA

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