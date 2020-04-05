Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti - Haber
Motosiklet, Fatih, 3. Sayfa

Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti

Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar bir gün sonra da duran aracına çarpıp kaçtılar Fatih'te bir vatandaşın önce dükkanının önünde duran motosikleti çalındı, bir gün sonra ise aynı yerde minibüsüne çarpıp kaçtılar.

05.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:57
Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti

Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti

Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar bir gün sonra da duran aracına çarpıp kaçtılar

İSTANBUL - Fatih'te bir vatandaşın önce dükkanının önünde duran motosikleti çalındı, bir gün sonra ise aynı yerde minibüsüne çarpıp kaçtılar.

Fatih Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde bir gün arayla iki farklı olay yaşandı. İddiaya göre, 29 Mart gecesi restoranın önünde duran motosiklet iki kişi tarafından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki şahıstan biri park halindeki motosiklete binerek götürdü. İçerideki gece bekçisinin dalgınlığından faydalanan şüpheliler motosikleti alıp gözden kayboldu. Motosikletle gelen 2 kişinin motosikletini 10 saniyede alıp götürdüğünü söyleyen Adem Özdemir, "29 Mart sabahı saat 05.00'de burada park halinde olan motosikletimi 2 kişi gelerek direksiyon kilidini kırıp zaten 10 saniyelik olay alıp gidiyorlar. Arkadaşım kasada oturuyordu. Onun da dikkatsizliğine gelmiş kamerayı fark etmemiş. Zaten hemen almış götürmüşler. Direksiyon kilidi var normalde alarmı da var. Arkadaş alarmı kurmayı unutmuş. Kumandayla aktif hale geliyor o. Bir anda almış, gitmişler. 2 kişi bir motosikletle geliyorlar. Kameradan parladığı için plakayı da göremiyoruz" dedi.

"Motor çalındıktan bir gün sonra aracıma bir araç gelip arkadan vuruyor"

Motosikletinin çalınmasından bir gün sonra bu sefer de park halindeki minibüsüne bir sürücünün çarpıp kaçtığını ifade eden Özdemir, "Motor çalındıktan bir gün sonra da restoranımızın park halindeki aracına bir araç gelip arkadan vuruyor. Yol bomboş. Nasıl vuruyor onu da anlamadık. Aracın tamponunu kırıyor. Plaka da belli olmuyor, çekip gitmiş. Bir şey de bırakmamış, daha sonra gelip haber de vermedi. Bence alkollü olabilir. Yavaş da geliyor. ya uyudu ya da alkollü" diye konuştu.

Yaşanan iki olay da kameralara yansıdı

Bir gün arayla yaşanan iki farklı olay da restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. İlk görüntüde motosikletli iki kişiden birinin dükkanın önünde park halindeki motosiklete binip götürdüğü görülüyor. İkinci görüntüde ise park halindeki minibüse süratsiz bir şekilde gelen lüks otomobilin çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haber
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı Haber
Koronavirüs yasağına uymayan genç kızın röportajı pahalıya patladı
Trump, 'Çok kişi ölecek' demişti, ABD'de bir günde rekor ölüm yaşandı Haber
Trump, "Çok kişi ölecek" demişti, ABD'de bir günde rekor ölüm yaşandı
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haber
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Kerem Alışık Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Fatih'te bir gün arayla başına gelenler 'pes' dedirtti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 14:11:04. #1.15#
title