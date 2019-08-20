20.08.2019 19:32

Fatih'te bir gece kulübü cinayeti zanlıları kamerada

Şüphelilerin pompalı tüfekle gece kulübüne girdikleri anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te bir gece kulübünde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların silahlarla gece kulübe girdikleri görülürken olaya karışan zanlılar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Fatih Aksaray'da bulunan bir gece kulübünde, 16 Haziran saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, 7 kişi gece kulübü sahipleriyle tartışmaya başlamıştı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi etrafa ateş etmeye başlamış diğer şüpheliler de otomobillerinde bulunan pompalı tüfeği alarak panikle kaçmaya çalışan kişilerin üzerine ateş açmıştı. İlk anda ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlar gece kulübü çalışanı Recep Ö. (29)'ye isabet ederken Mekan sahibi Sinan Y. (37), mekan sahibinin oğlu Volkan Y. ve Ercan D. de kurşunlara hedef olmuştu. Recep Ö. ilk anda ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybederken, Sinan Y., Volkan Y. ve Ercan D. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya karışan şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Şüphelilerin bir araçla gece kulübüne geldikleri görülüyor. Bir süre sonra kulübe giren şüphelilerden bir kısmının koşarak araçlarının başına geldikleri görülüyor.

Görüntülerde aracın bagajından pompalı tüfeği çıkaran bir şüphelinin hızla gece kulübe girdiği görülüyor. Bir süre sonra şüphelilerin kaçtığı görülen görüntülerde çevrede yaşanan panik kameralara yansıyor.

Kaynak: İHA