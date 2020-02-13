Fatih'te bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

13.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:20

Fatih'te iki katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Simkeşcami Sokak'taki iki katlı binanın üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA