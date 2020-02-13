Fatih'te bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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Fatih'te bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Fatih'te iki katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

13.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:20
Fatih'te bir evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

'te iki katlı bir evde çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Simkeşcami Sokak'taki iki katlı binanın üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerinden dışarı çıktı.

ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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