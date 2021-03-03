Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

03.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:13

Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı binanın kömürlük olarak kullanılan bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, yangın nedeniyle binaya dolan dumanı tahliye etti.

Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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