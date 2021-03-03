Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
03.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:13
Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı binanın kömürlük olarak kullanılan bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, yangın nedeniyle binaya dolan dumanı tahliye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok