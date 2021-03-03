Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

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Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı binanın kömürlük olarak kullanılan bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, yangın nedeniyle binaya dolan dumanı tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok