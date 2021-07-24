Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi Keçeciler Caddesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar