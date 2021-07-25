Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih'te, bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan dolayı en üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Fatih'te, bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan dolayı en üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hoca Paşa Mahallesi Serdar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın en üst katında dumandan dolayı mahsur kalan 2 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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